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Sans club pour l’année prochaine, un champion d’Europe prépare son après carrière
information fournie par So Foot 30/03/2026 à 20:55

Sans club pour l’année prochaine, un champion d’Europe prépare son après carrière

Sans club pour l’année prochaine, un champion d’Europe prépare son après carrière

Une sortie en catimini qui ne l’empêchera pas de prendre le rebond. Au Bayern Munich depuis trois saisons et en fin de contrat, l’international portugais Raphaël Guerreiro ne prolongera pas l’aventure en Bavière . L’info a été officialisée dans la journée par son club, alors qu’il n’a disputé que 13 rencontres de Bundesliga cette saison .

Si sa dernière sélection remonte à novembre 2023, ses 65 capes, ainsi que son expérience entre le Bayern et le Borussia Dortmund (désolé Caen et Lorient) devraient lui permettre de rebondir assez rapidement .…

JF pour SOFOOT.com

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