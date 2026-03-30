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L’OL laisse filer le bourreau du Real Madrid
information fournie par So Foot 30/03/2026 à 21:46

L’OL laisse filer le bourreau du Real Madrid

L’OL laisse filer le bourreau du Real Madrid

Est-ce que les Gaulois voulaient quitter leur potion magique eux ? Auteur de l’un des buts de la saison en Liga face au Real, Martín Satriano ne retrouvera pas le Groupama Stadium . Prêté par l’OL à Getafe depuis le mercato hivernal, l’attaquant uruguayen a vu le club de la banlieue madrilène lever son option d’achat .

Plus efficace en Espagne

En 10 matchs sous ses nouvelles couleurs, il a déjà plus marqué en championnat (3 buts) que sur la première partie de saison avec Lyon (2 buts en 11 matchs), de quoi conforter son nouveau club dans son choix.…

JF pour SOFOOT.com

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