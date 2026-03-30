L’Allemagne galère mais finit par faire plier le Ghana

L’Allemagne galère mais finit par faire plier le Ghana

Allemagne 2-1 Ghana

Buts : Havertz (45 e +3, SP) et Undav (88 e ) pour la Mannschaft // Fatawu (70e) pour les Black Stars

Après un succès à moitié convaincant face à la Suisse, l’Allemagne a longtemps buté sur le Ghana , lundi à Stuttgart, avant de finalement s’imposer dans les dernières minutes (2-1).…

JF pour SOFOOT.com