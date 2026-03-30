L’Allemagne galère mais finit par faire plier le Ghana
Allemagne 2-1 Ghana
Buts : Havertz (45 e +3, SP) et Undav (88 e ) pour la Mannschaft // Fatawu (70e) pour les Black Stars
Après un succès à moitié convaincant face à la Suisse, l’Allemagne a longtemps buté sur le Ghana , lundi à Stuttgart, avant de finalement s’imposer dans les dernières minutes (2-1).…
JF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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