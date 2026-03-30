Bodø/Glimt a traumatisé Hakan Çalhanoğlu
Il y a des traumatismes plus difficiles à oublier que d’autres. Comme se faire sortir de la Ligue des champions, en barrages, en étant finaliste en titre et face à un club de pêcheur !
C’est ce qu’a vécu Hakan Çalhanoğlu face à Bodø/Glimt au mois de février, et il semble encore bien mal le vivre . Alors que la Turquie se déplace au Kosovo pour arracher l’un des derniers billets disponibles pour le prochain Mondial , le génial tireur de coup franc a mis un frein à tous ceux qui annonçaient une qualification facile pour son pays , le président de sa fédération, İbrahim Hacıosmanoğlu, compris.…
JF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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