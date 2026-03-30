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Pape Thiaw dévoile la « meilleure équipe européenne »
information fournie par So Foot 30/03/2026 à 22:29

Pape Thiaw dévoile la « meilleure équipe européenne »

Pape Thiaw dévoile la « meilleure équipe européenne »

Pape Thiaw craint-il plus les Vikings que les Gaulois ? Alors que le Sénégal retrouvera les Bleus cet été au Mondial, Pape Thiaw n’a semble-t-il pas si peur que ça des hommes de Didier Deschamps. Enfin, peut-être, mais vraisemblablement beaucoup moins que de la Norvège .

« Pour moi en ce moment c’est même la meilleure équipe européenne »

En conférence de presse, le sélectionneur sénégalais, s’est ainsi penché sur le niveau du groupe I , notamment sur nos amis nordiques, véritable poil à gratter du groupe (demandez aux Italiens). « Je pense que c’est une excellente équipe, pour moi en ce moment c’est même la meilleure équipe européenne, a-t-il ainsi lâché. Elle montre de très bonnes choses, même si elle a perdu son dernier match sans ses deux stars .»…

JF pour SOFOOT.com

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