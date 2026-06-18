Sans briller, le Ghana s'impose face au Panama

Une victoire à l'expérience pour le Ghana qui est parvenu à faire sauter le verrou panaméen au bout du temps additionnel, dans une rencontre qui aura été longtemps soporifique (1-0). Mais l'essentiel est assuré pour les protégés de Carlos Queiroz qui ont donc empoché les trois points et rejoignent l'Angleterre en tête de ce groupe L.

Ghana 1-0 Panama

But : Yirenkyi (90 e +6) pour les Black Stars

Il fallait rester jusqu’à la fin. Après le succès de l’Angleterre face à la Croatie (4-2), la rencontre entre le Ghana et le Panama clôturait la première journée de ce groupe L. Contrairement à la première affiche du groupe, il a fallu attendre le temps additionnel pour que le match se débloque grâce à Caleb Yirenkyi. Sans convaincre, le Ghana a toutefois réalisé une excellente opération comptable dans la course à la qualification en s’imposant sur le plus petit des écarts sous une pluie battante (1-0).…

LB pour SOFOOT.com