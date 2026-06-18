La Colombie lance parfaitement son Mondial face à l'Ouzbékistan et vire en tête de son groupe

La Colombie lance parfaitement son Mondial face à l'Ouzbékistan et vire en tête de son groupe

La victoire a mis du temps à se dessiner mais la Colombie a assuré l'essentiel en s'imposant 3 à 1 face à l'Ouzbékistan qui a joué crânement sa chance pour sa grande première en Coupe du monde. Mais l'inexpérience des Loups blancs a fini par leur jouer des tours. La Colombie lance donc parfaitement sa compétition et s'adjuge la première place.

Ouzbékistan 1-3 Colombie

Buts : Fayzullaev (60 e ) pour les Loups blancs // Muñoz (40 e ), Díaz (65 e ), Campaz (90 e +9) pour les Cafeteros

Une partie de ping-pong. Alors que le Portugal a concédé le nul face à la République Démocratique du Congo plus tôt dans la journée de mercredi (1-1), la Colombie a réalisé le bon coup de la nuit dans ce groupe K en s’imposant 3 à 1 face à l’Ouzbékistan qui disputait son premier match de Coupe du monde. Une victoire qui permet ainsi aux Cafeteros de s’emparer de la première place du groupe et de lancer parfaitement leur compétition.…

LB pour SOFOOT.com