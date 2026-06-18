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L'Angleterre peut remercier Tuchel
information fournie par So Foot 18/06/2026 à 04:32

L'Angleterre peut remercier Tuchel

L'Angleterre peut remercier Tuchel

Paroles paroles . Alors qu’ils sont retournés au vestiaire à la pause avec le point du match nul, les Anglais ont totalement changé de visage en seconde période face à la Croatie (4-2). À cause, ou plutôt grâce à la causerie de Thomas Tuchel durant la mi-temps .

Un pour tous, tous pour un

« On venait juste d’encaisser un but, je leur ai dit de se calmer, de se détendre et je les ai encouragés à jouer à notre manière. Je leur ai dit que la perception que j’avais d’eux et de ces 17 derniers jours ne changerait pas, quel que soit le résultat, mais que je voulais qu’ils jouent à notre manière », a raconté le sélectionneur en conférence de presse. Un discours qualifié de « super » par Harry Kane en zone mixte .…

LB pour SOFOOT.com

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