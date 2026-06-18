Les coïncidences troublantes entre Harry Kane et David Beckham
À jamais le deuxième. Avec son doublé face à la Croatie (4-2), Harry Kane est devenu le deuxième joueur anglais a marquer lors de trois Coupes du monde (2018, 2022, 2026) aux côtés d’un certain David Beckham (1998, 2002, 2006).
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