 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Hervé Renard muscle son jeu
information fournie par So Foot 18/06/2026 à 06:15

Hervé Renard muscle son jeu

Hervé Renard muscle son jeu

Pas encore de chemise. Nommé lundi soir sélectionneur de la Tunisie après le limogeage de Sabri Lamouchi à l’issue de la déroute contre la Suède (5-1) pour le premier match des Aigles de Carthage dans ce Mondial, Hervé Renard a effectué sa première causerie avec ses nouveaux joueurs .

Amour du maillot et du football

L’ancien sélectionneur des Bleues a poussé son premier « coup de gueule » contre ses nouveaux protégés . Des causeries musclées dont il a le secret, comme lors la mi-temps du premier match de l’Arabie saoudite à la Coupe du monde 2022 face à l’Argentine. « Maintenant il faut avancer parce que dans le football on n’a pas de temps à perdre. Il faut se remobiliser (…) Quand on est professionnel il faut savoir rebondir », a-t-il débuté.…

LB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La star portugaise Cristiano Ronaldo grimace lors du match contre la République démocratique du Congo, au Mondial-2026, le 17 juin 2026 à Houston ( AFP / RONALDO SCHEMIDT )
    Mondial-2026: Kane guide l'Angleterre, Ronaldo erre avec Portugal
    information fournie par AFP 18.06.2026 06:39 

    Le premier round de la phase de groupe s'est achevé mercredi, avec l'Angleterre de Harry Kane qui a lancé son Mondial-2026 en mode costaud contre la Croatie (4-2), contrairement au Portugal d'un Cristiano Ronaldo fantomatique, neutralisé par l'accrocheuse République ... Lire la suite

  • La Colombie lance parfaitement son Mondial face à l'Ouzbékistan et vire en tête de son groupe
    La Colombie lance parfaitement son Mondial face à l'Ouzbékistan et vire en tête de son groupe
    information fournie par So Foot 18.06.2026 06:07 

    La victoire a mis du temps à se dessiner mais la Colombie a assuré l'essentiel en s'imposant 3 à 1 face à l'Ouzbékistan qui a joué crânement sa chance pour sa grande première en Coupe du monde. Mais l'inexpérience des Loups blancs a fini par leur jouer des tours. ... Lire la suite

  • Les coïncidences troublantes entre Harry Kane et David Beckham
    Les coïncidences troublantes entre Harry Kane et David Beckham
    information fournie par So Foot 18.06.2026 05:03 

    À jamais le deuxième. Avec son doublé face à la Croatie (4-2), Harry Kane est devenu le deuxième joueur anglais a marquer lors de trois Coupes du monde (2018, 2022, 2026) aux côtés d’un certain David Beckham (1998, 2002, 2006). Embed t.co… LB pour SOFOOT.com

  • L'Angleterre peut remercier Tuchel
    L'Angleterre peut remercier Tuchel
    information fournie par So Foot 18.06.2026 04:32 

    Paroles paroles . Alors qu’ils sont retournés au vestiaire à la pause avec le point du match nul, les Anglais ont totalement changé de visage en seconde période face à la Croatie (4-2). À cause, ou plutôt grâce à la causerie de Thomas Tuchel durant la mi-temps ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank