Hervé Renard muscle son jeu

Pas encore de chemise. Nommé lundi soir sélectionneur de la Tunisie après le limogeage de Sabri Lamouchi à l’issue de la déroute contre la Suède (5-1) pour le premier match des Aigles de Carthage dans ce Mondial, Hervé Renard a effectué sa première causerie avec ses nouveaux joueurs .

Amour du maillot et du football

L’ancien sélectionneur des Bleues a poussé son premier « coup de gueule » contre ses nouveaux protégés . Des causeries musclées dont il a le secret, comme lors la mi-temps du premier match de l’Arabie saoudite à la Coupe du monde 2022 face à l’Argentine. « Maintenant il faut avancer parce que dans le football on n’a pas de temps à perdre. Il faut se remobiliser (…) Quand on est professionnel il faut savoir rebondir », a-t-il débuté.…

LB pour SOFOOT.com