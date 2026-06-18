Hervé Renard muscle son jeu
Pas encore de chemise. Nommé lundi soir sélectionneur de la Tunisie après le limogeage de Sabri Lamouchi à l’issue de la déroute contre la Suède (5-1) pour le premier match des Aigles de Carthage dans ce Mondial, Hervé Renard a effectué sa première causerie avec ses nouveaux joueurs .
Amour du maillot et du football
L’ancien sélectionneur des Bleues a poussé son premier « coup de gueule » contre ses nouveaux protégés . Des causeries musclées dont il a le secret, comme lors la mi-temps du premier match de l’Arabie saoudite à la Coupe du monde 2022 face à l’Argentine. « Maintenant il faut avancer parce que dans le football on n’a pas de temps à perdre. Il faut se remobiliser (…) Quand on est professionnel il faut savoir rebondir », a-t-il débuté.…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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