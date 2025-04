information fournie par So Foot • 11/04/2025 à 13:10

Sankt Pauli récolte 27 millions d’euros en vendant son stade à ses supporters

Quand on dit que les places au stade sont de plus en plus chères.

En plus de ne plus entendre son hymne « Das Herz von St. Pauli », le club de Sankt Pauli, quinzième de Bundesliga, bouleverse les habitudes dans son stade. Afin d’apporter de l’ordre dans ses finances, le club d’Hambourg avait pris la décision de mettre en vente plus de 20 000 actions à 850 euros de leur Millerntor-Stadion.…

MP pour SOFOOT.com