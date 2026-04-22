Sangaré emporté par la foule de Bollaert
Quel kif. Au terme de sa demie parfaitement maitrisée contre Toulouse, Lens a fait la fête. Le stade Bollaert a connu son premier envahissement de terrain depuis la montée en Ligue 1 en 2009. Mamadou Sangaré a bien kiffé le moment. Sur la pelouse au coup de sifflet final, le milieu lensois a vu les supporters accourir vers lui, puis le porter vers ses vestiaires. « Chui vivant, a-t-il souri sur ses réseaux sociaux. Par contre quel kif, ce feeling avec eux ! »
Em𝒑𝒐𝒓𝒕𝒆́𝒔 par la foule 👏#FiersDEtreLensois #RCLTFC #FinaleCDF pic.twitter.com/Ju3payJY0r…
UL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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