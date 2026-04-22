Les joueurs du Real Madrid et Camavinga bousculés par leurs supporters

Les joueurs du Real Madrid et Camavinga bousculés par leurs supporters

La Casa Blanca a les oreilles qui sifflent. Malgré la victoire du Real Madrid face à Alavés en championnat, le public du Santiago Bernabéu a fait savoir à ses joueurs que la nouvelle saison blanche qui se profile n’est pas dans l’ADN de la maison .

Les Madrilènes ont pris à partie certains joueurs de l’effectif, responsables selon eux de la saison sans trophée. Parmi les cités : Eduardo Camavinga (expulsé contre le Bayern), Kylian Mbappé et Vinicius Junior. Le dernier nommé a d’ailleurs présenté ses excuses au public après son but en début de seconde période.…

TC pour SOFOOT.com