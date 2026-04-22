Jesse Lingard régale enfin au Brésil

Le compteur est débloqué. Arrivé au Corinthians en mars dernier, Jesse Lingard a inscrit son premier but sous les couleurs du club paulista , ce mardi soir. Le milieu de terrain anglais a permis à son équipe de s’imposer sur le terrain de Barra (0-1), formation de troisième division brésilienne, pour son entrée en lice en coupe du Brésil, à la suite d’une reprise de volée dans la surface de réparation . Le Corinthians prend une bonne option pour la qualification au tour suivant , avant le match retour prévu le 15 mai.

O primeiro gol de Lingard pelo Corinthians. Barra 0x1 Corinthians. 🎥 @pvsportbr pic.twitter.com/Z7MPyg1Kbg…

CT pour SOFOOT.com