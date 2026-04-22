Le PSG sans deux cadres face à Nantes

La saison des pépins. Ce mercredi matin, le Paris Saint-Germain a communiqué son groupe pour la réception de Nantes dans le cadre de la 26 e journée de Ligue 1. Pour rappel, ce match – qui devait initialement se jouer le week-end du 14 mars – avait été reporté pour permettre au PSG de souffler entre ses deux rencontres de Ligue des champions face à Chelsea.

Sans Vitinha mais avec Mbaye

Touché au talon d’Achille face à l’OL ce dimanche, Vitinha n’a pas été convoqué par Luis Enrique . C’est également le cas de Nuno Mendes , qui a repris l’entraînement collectif après sa gêne contractée à Anfield face à Liverpool, mais qui reste trop juste pour reprendre la compétition. En soins depuis belle lurette, Quentin Ndjantou est lui aussi toujours porté disparu.…

VM pour SOFOOT.com