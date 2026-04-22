Waldemar Kita ne pense pas que Vahid Halilhodžić aurait pu se battre à 73 ans

Waldemar Kita ne pense pas que Vahid Halilhodžić aurait pu se battre à 73 ans

Papy fait de la résistance ? Waldemar Kita, le président du FC Nantes, a réagi sur RMC à la sanction de 4 matchs, infligée au coach des Canaris, Vahid Halilhodžić, après le carton rouge reçu contre Brest ce week-end. « Je suis profondément choqué par cette décision de la commission de discipline, qui est une profonde injustice pour le club. »

Kita n’a pas mâché ses mots concernant l e caractère exagéré de la sanction à l’encontre du technicien bosnien : « La sanction est totalement disproportionnée, je dis bien disproportionnée, à l’encontre du coach. » …

TC pour SOFOOT.com