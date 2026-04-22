 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Waldemar Kita ne pense pas que Vahid Halilhodžić aurait pu se battre à 73 ans
information fournie par So Foot 22/04/2026 à 10:51

Waldemar Kita ne pense pas que Vahid Halilhodžić aurait pu se battre à 73 ans

Waldemar Kita ne pense pas que Vahid Halilhodžić aurait pu se battre à 73 ans

Papy fait de la résistance ? Waldemar Kita, le président du FC Nantes, a réagi sur RMC à la sanction de 4 matchs, infligée au coach des Canaris, Vahid Halilhodžić, après le carton rouge reçu contre Brest ce week-end. « Je suis profondément choqué par cette décision de la commission de discipline, qui est une profonde injustice pour le club. »

Kita n’a pas mâché ses mots concernant l e caractère exagéré de la sanction à l’encontre du technicien bosnien : « La sanction est totalement disproportionnée, je dis bien disproportionnée, à l’encontre du coach. »

TC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le rôle joué par Buffon après le coup de boule de Zizou en 2006
    Le rôle joué par Buffon après le coup de boule de Zizou en 2006
    information fournie par So Foot 22.04.2026 12:11 

    Pas ça Zinédine, pas ça. Ce coup de tête a certainement marqué des générations, et demeure encore un souvenir légendaire dans l’histoire du football. L’expulsion de Zinédine Zidane après un coup de tête en pleine poitrine sur Marco Materazzi, lors de la finale ... Lire la suite

  • Jude Bellingham investit dans un autre sport que le foot
    Jude Bellingham investit dans un autre sport que le foot
    information fournie par So Foot 22.04.2026 12:00 

    Hey Jude résonnera de nouveau à Birmingham. À l’image de Novak Djokovic et Thibaut Courtois, Jude Bellingham investit lui aussi dans un club de sport. Mais, le milieu du Real Madrid, c’est dans le cricket, qu’il a pratiqué étant enfant, qu’il pose son argent . ... Lire la suite

  • Jesse Lingard régale enfin au Brésil
    Jesse Lingard régale enfin au Brésil
    information fournie par So Foot 22.04.2026 11:36 

    Le compteur est débloqué. Arrivé au Corinthians en mars dernier, Jesse Lingard a inscrit son premier but sous les couleurs du club paulista , ce mardi soir. Le milieu de terrain anglais a permis à son équipe de s’imposer sur le terrain de Barra (0-1), formation ... Lire la suite

  • Le PSG sans deux cadres face à Nantes
    Le PSG sans deux cadres face à Nantes
    information fournie par So Foot 22.04.2026 11:30 

    La saison des pépins. Ce mercredi matin, le Paris Saint-Germain a communiqué son groupe pour la réception de Nantes dans le cadre de la 26 e journée de Ligue 1. Pour rappel, ce match – qui devait initialement se jouer le week-end du 14 mars – avait été reporté ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank