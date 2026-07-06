Sandro Tonali signe officiellement à Tottenham pour un énorme chèque

Gros pari. Ce qui était annoncé devient officiel : Sandro Tonali quitte Newcastle et rejoint Tottenham jusqu’en 2032, pour 108,1 millions d’euros, avec 8,8 millions d’euros de bonus , basés sur des qualifications en Ligue des champions. Les Spurs battent leur record de transfert d’il y a… quatre jours, avec Mateus Fernandes, acheté un peu moins de 100 millions d’euros en provenance de West Ham.

Nouveau patron du milieu des Spurs

International avec la Nazionale depuis 2019, Sandro Tonali avait été suspendu 10 mois pour paris sportifs illicites entre octobre 2023 et août 2024, juste après son transfert de l’AC Milan à Newcastle pour 60,8 millions d’euros. Après le départ libre d’Yves Bissouma et celui probable de Lucas Bergvall, l’homme aux 115 rencontres sur les deux dernières saisons sera entouré dans l’entrejeu de Mateus Fernandes donc, de Rodrigo Bentancur, Conor Gallagher, Pape Matar Sarr et Archie Gray, sous réserve d’autres mouvements.…

NB pour SOFOOT.com