 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Sandro Tonali signe officiellement à Tottenham pour un énorme chèque
information fournie par So Foot 06/07/2026 à 13:14

Sandro Tonali signe officiellement à Tottenham pour un énorme chèque

Sandro Tonali signe officiellement à Tottenham pour un énorme chèque

Gros pari. Ce qui était annoncé devient officiel : Sandro Tonali quitte Newcastle et rejoint Tottenham jusqu’en 2032, pour 108,1 millions d’euros, avec 8,8 millions d’euros de bonus , basés sur des qualifications en Ligue des champions. Les Spurs battent leur record de transfert d’il y a… quatre jours, avec Mateus Fernandes, acheté un peu moins de 100 millions d’euros en provenance de West Ham.

Nouveau patron du milieu des Spurs

International avec la Nazionale depuis 2019, Sandro Tonali avait été suspendu 10 mois pour paris sportifs illicites entre octobre 2023 et août 2024, juste après son transfert de l’AC Milan à Newcastle pour 60,8 millions d’euros. Après le départ libre d’Yves Bissouma et celui probable de Lucas Bergvall, l’homme aux 115 rencontres sur les deux dernières saisons sera entouré dans l’entrejeu de Mateus Fernandes donc, de Rodrigo Bentancur, Conor Gallagher, Pape Matar Sarr et Archie Gray, sous réserve d’autres mouvements.…

NB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Jean-Pierre Caillot élu président du collège de Ligue 2
    Jean-Pierre Caillot élu président du collège de Ligue 2
    information fournie par So Foot 06.07.2026 18:10 

    Nouveau costume pour Caillot. Opposé à Laurent Lairy, le président de Laval, Jean-Pierre Caillot, boss du Stade de Reims a été élu ce lundi, président du collège de Ligue 2 . Sa victoire est d’ailleurs sans appel : 12 voix contre 5 pour Lairy (et une abstention). ... Lire la suite

  • « C’est trop injuste » : Donald Trump confirme avoir appelé la FIFA pour le carton rouge de Balogun
    « C’est trop injuste » : Donald Trump confirme avoir appelé la FIFA pour le carton rouge de Balogun
    information fournie par So Foot 06.07.2026 18:02 

    Donald Trump était trop discret depuis le début de la Coupe du monde : c’était bien, mais c’est fini. Depuis le carton rouge reçu par l’Américain Folarin Balogun lors du seizième de finale contre la Bosnie-Herzégovine (2-0), le président des États-Unis prend toute ... Lire la suite

  • La Ligue des champions est de retour !
    La Ligue des champions est de retour !
    information fournie par So Foot 06.07.2026 17:39 

    Certains ne sont même pas encore en vacances que d’autres font déjà leur rentrée. Cette semaine du 6 juillet marque le début des compétitions européennes avec le grand début des tours préliminaires de la Ligue des champions, la Ligue Europa et de la Ligue Conférence ... Lire la suite

  • Tadej Pogacar franchit la ligne d'arrivée de la 3e étape du Tour de France en vainqueur, le 6 juillet 2026 aux Angles ( AFP / Loic VENANCE )
    Tour de France: Tadej Pogacar remporte la 3e étape et prend le maillot jaune
    information fournie par AFP 06.07.2026 17:34 

    Coup double pour le double champion du monde: Tadej Pogacar a remporté la troisième étape du Tour de France lundi et pris le maillot jaune, dans la station pyrénéenne des Angles, en devançant Jonas Vingegaard. Dans une arrivée en montée, le Slovène s'est imposé ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank