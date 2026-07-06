Jamal Musiala est repassé sur le billard

Repartir de zéro. Un an après sa fracture du péroné et une luxation de la cheville gauche face au PSG en quarts de finale de Coupe du monde des clubs, Jamal Musiala s’est de nouveau fait opérer quelques jours après l’élimination allemande face au Paraguay en seizièmes de finale du Mondial.

C’est le Bayern Munich qui l’a annoncé dans un communiqué ce lundi : « Cette intervention fait partie du protocole médical standard mis en place à la suite de sa grave blessure. » …

EM pour SOFOOT.com