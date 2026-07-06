L'Atlético va lâcher 40 millions pour un joueur du PSG

D’une capitale à une autre. Éliminé de la Coupe du monde avec la Corée du Sud dès le premier tour, Kang-In Lee peut désormais se focaliser sur son avenir. Désirant changer d’air et découvrir un nouveau défi, l’ancien de Valence s’apprête à quitter Paris pour découvrir Madrid et retrouver le championnat espagnol.

Encore un beau chèque pour le PSG

En discussions depuis plusieurs semaines, le PSG et l’Atlético de Madrid auraient trouvé un accord ce lundi pour le transfert du Sud-Coréen, selon les informations de RMC Sport et Fabrizio Romano. Les champions d’Europe en titre devraient recevoir 40 millions d’euros (bonus compris) pour la vente de leur numéro 19.…

VM pour SOFOOT.com