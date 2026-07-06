L'AS Monaco nomme son nouveau coach

Hop, un dixième nouvel entraîneur de Ligue 1 ! Comme annoncé, Filipe Luís (41 ans le 9 août) rejoint le banc de l’AS Monaco, où il a signé un contrat jusqu’en 2028 . L’ancien entraîneur de Flamengo a remporté une Copa Libertadores en 2025, lui permettant d’être nommé meilleur coach sud-américain de la même année.

Limogé en mars dernier après une victoire 0-8, le Brésilien (44 sélections en tant que joueur) pâtissait de son début d’année 2026 compliqué (11 e de Série A brésilienne après 3 matchs) et de ses mauvaises relations avec Luiz Eduardo Baptista, le président du club de Rio de Janeiro.…

NB pour SOFOOT.com