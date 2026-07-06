Le LOSC accueille une nouvelle recrue
En attendant l’arrivée de Davide Ancelotti, récemment éliminé de la Coupe du monde avec le Brésil, le LOSC lance son mercato. Les Dogues ont officialisé ce lundi la venue du latéral droit suisse Loun Srdanovic.
Alors qu’il lui restait un an de contrat avec le Servette FC, le jeune joueur de 19 ans a signé pour 4 ans à Lille, où il devra notamment pallier la perte de Thomas Meunier, parti libre après la fin de son contrat. Il viendra également concurrencer Tiago Santos, au sortir d’une saison en demi-teinte pour le joueur portugais.…
ABS pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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