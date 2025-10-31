Sanction salée pour Ismaël Doukouré après son tacle sur Malick Fofana
Le mea culpa de Liam Rosenior n’a pas suffi.
Ce jeudi soir, la commission de discipline de la LFP s’est réunie pour décider des sanctions de la semaine en Ligue 1. Auteur d’un tacle violent sur Malick Fofana, le Strasbourgeois Ismaël Doukouré a pris 4 matchs de suspension fermes. Suite à ce tacle, l’attaquent lyonnais sera d’ailleurs absent pendant plusieurs mois, un gros coup dur pour les Gones.…
CDB pour SOFOOT.com
