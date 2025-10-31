 Aller au contenu principal
La coach de Seattle utilise ChatGPT pour faire ses compos, et ça marche
information fournie par So Foot 31/10/2025 à 18:34

La coach de Seattle utilise ChatGPT pour faire ses compos, et ça marche

La coach de Seattle utilise ChatGPT pour faire ses compos, et ça marche

Les IA vont tous nous remplacer.

Ancienne coach d’Arsenal, Laura Harvey a depuis 2013 rallié les États-Unis. Actuelle entraîneuse des Seattle Reign FC, l’ancienne joueuse anglaise a avoué qu’elle utilisait ChatGPT pour faire ses compos d’équipe . « Un jour, pendant l’intersaison, j’ai demandé à ChatGPT : « Quelle est l’identité du Seattle Reign », a-t-elle déclaré dans le podcast Soccerish . Et il me donnait des réponses. » Un épisode qui rappelle Demetri Mitchell, qui avait utilisé l’IA pour négocier son contrat en League One.…

CDB pour SOFOOT.com

