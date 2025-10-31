La coach de Seattle utilise ChatGPT pour faire ses compos, et ça marche
Les IA vont tous nous remplacer.
Ancienne coach d’Arsenal, Laura Harvey a depuis 2013 rallié les États-Unis. Actuelle entraîneuse des Seattle Reign FC, l’ancienne joueuse anglaise a avoué qu’elle utilisait ChatGPT pour faire ses compos d’équipe . « Un jour, pendant l’intersaison, j’ai demandé à ChatGPT : « Quelle est l’identité du Seattle Reign », a-t-elle déclaré dans le podcast Soccerish . Et il me donnait des réponses. » Un épisode qui rappelle Demetri Mitchell, qui avait utilisé l’IA pour négocier son contrat en League One.…
CDB pour SOFOOT.com
