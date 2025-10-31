Habib Beye justifie les absences de Seko Fofana et Ludovic Blas contre Toulouse

Ce n’est pas le nul frustrant concédé ce mercredi contre le TFC qui va rassurer les supporters rennais. Ni les convaincre du bien-fondé de la décision d’Habib Beye de se passer des services de Seko Fofana et Ludovic Blas pour ce match.

Les deux joueurs n’avaient pas été appelés dans le groupe , ce qui avait suscité l’étonnement, voire la défiance de nombreux suiveurs des Rouges et Noir. Une décision motivée par un souci d’attitude, comme l’a sous-entendu le technicien sénégalais en marge du match contre Strasbourg : « Je suis le garant de l’exigence qu’on doit avoir au Stade rennais, et quand elle n’est pas sur le terrain j’estime que je dois faire des choix » , a déclaré Beye.…

VM pour SOFOOT.com