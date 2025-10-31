Real Madrid-Superligue : des millions ou un sort

Encore une semaine de manigances, d'attaques et de menaces entre les gros méchants loups du foot. Dernier en date : le Real Madrid et la Superligue réclament 4,5 milliards d’euros à l’UEFA. Un joli coup de pression pour que l'instance réforme la Ligue des champions.

Les Gargamel du foot moderne continuent leurs manigances. Dernière en date ce mercredi, quand le tribunal de Madrid a donné raison au Real Madrid, et tort à l’UEFA. L’audience estime que l’instance a « abusé de sa position dominante » en empêchant la création de la Superligue. En 2023, la Cour européenne avait déjà donné raison aux initiatives du genre, au nom de ses sacrosaints principes libéraux de libre concurrence. En contrepartie et pour contester ce monopole illégal des instances du foot, le Real Madrid passe à l’offensive, et demande 4,5 milliards de dollars à l’UEFA. C’est beaucoup, non ?

Des montants à faire peur

#CJUE: Les règles de la #FIFA et de l’#UEFA sur l’autorisation préalable des compétitions de #football interclubs, telle que la Superleague, violent le droit de l’#UE #EuropeanSuperleague 👉 https://t.co/VGsRk63Zfn pic.twitter.com/ZTNN0bIqI0…

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com