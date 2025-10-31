On connaît l’affiche du seul match prévu pour le prochain Boxing Day
Et les heureux élu sont…
Comme pressenti cette semaine, le fameux Boxing Day de Premier League, ne présentera qu’un seul match , une première depuis 1945. Si la question de savoir quelle sera l’affiche de ce 26 décembre, la ligue anglaise a dévoilé ce vendredi qu’ il s’agira de Manchester United qui recevra Newcastle à Old Trafford. Sans qu’il soit précisé si Rúben Amorim sera encore sur le banc des Red Devils à ce moment.…
KM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
