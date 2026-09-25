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Sanction réduite pour Mattéo Guendouzi après ses provocations contre Lyon
information fournie par So Foot 25/09/2026 à 18:40
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Sanction réduite pour Mattéo Guendouzi après ses provocations contre Lyon

Sanction réduite pour Mattéo Guendouzi après ses provocations contre Lyon

L’appel a fonctionné. Après son comportement polémique lors du barrage retour contre Lyon, Mattéo Guendouzi avait écopé de quatre matchs de suspension, dont deux avec sursis . Fenerbahçe avait fait appel de la sanction. Victoire pour le club turc et pour le Français, qui n’est désormais sanctionné que de trois matchs, dont deux avec sursis . Ayant déjà purgé son match ferme contre la Roma, il sera bel et bien disponible pour celui contre Aston Villa, le 14 octobre.

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