Les Bleuets accrochés en Islande

Islande 1-1 France

Buts : Gudjohnsen (52 e ) // Tel (31 e )

Coup d’arrêt. En quête d’une qualification pour l’Euro 2027, les Bleuets ont dû se contenter d’un nul en Islande vendredi (1-1). Mathys Tel a ouvert le score en renard des surfaces, poussant le ballon au fond après une frappe de Senny Mayulu sauvée sur la ligne (0-1, 31 e ) . L’attaquant de Tottenham avait déjà enlevé une belle épine du pied des Bleuets en novembre 2025 en marquant le seul but du match contre les Féroé. Selon Opta, Tel est même le deuxième meilleur buteur des Espoirs (hors JO) depuis quinze ans, seulement devancé par Odsonne Edouard (17 buts, contre 13).…

QB pour SOFOOT.com