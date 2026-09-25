La première composition de Zidane

Zinédine Zidane a tranché. Le nouveau sélectionneur de l’équipe de France a choisi ses onze hommes pour lancer la campagne de Ligue des nations des Bleus en Turquie. Comme annoncé, Kylian Mbappé va bel et bien occuper le couloir gauche de l’attaque française à Izmit. Ousmane Dembélé sera en pointe, et Michael Olise à droite. Au passage, Mbappé va égaler Patrick Vieira , huitième joueur le plus capé de l’histoire des Bleus, avec 107 sélections.

Adrien Rabiot, Manu Koné et Rayan Cherki sont associés au milieu de ce 4-3-3. Zizou a préféré Adrien Truffert à Andy Diouf au poste de latéral gauche. Maxence Lacroix, Dayot Upamecano et Jules Koundé complètent la défense. Jérémy Jacquet devra donc patienter un peu pour honorer sa première sélection. Sans surprise, Mike Maignan est titulaire dans les cages.…

QB pour SOFOOT.com