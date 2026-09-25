L'aéroport de Dublin se paie Manchester City

L’humour à la british . Manchester City se rapproche d’une lourde sanction puisque le club a été reconnu coupable de 114 infractions au règlement financier de la Premier League. Avec de la chance, City s’en sortira avec une amende et une tape sur les doigts. Ce serait un petit miracle avec un dossier aussi accablant, donc on se dirige plutôt vers une sanction du type retrait de points, voire exclusion du championnat . Le compte X de l’aéroport de Dublin s’est amusé d’une possible relégation administrative du géant mancunien en Championship, voire en League One.

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QB pour SOFOOT.com