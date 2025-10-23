Sanction minimale pour Olivier Létang après son coup de sang contre l’arbitrage
Létang se resserre.
Ce mercredi soir, le président du LOSC Olivier Létang a été convoqué par la commission de discipline de la LFP, au sujet de ses déclarations virulentes à l’encontre de l’arbitrage lors de la défaite des Lillois face à l’Olympique lyonnais (0-1), le 28 septembre dernier. Le président du collège de Ligue 1 a écopé d’ un match de suspension ferme et deux avec sursis de banc de touche, de vestiaires d’arbitres et de toutes fonctions officielles. …
KM pour SOFOOT.com
