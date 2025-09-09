Sanction alourdie pour Luis Suárez après son crachat
Alors qu’il aurait suffi qu’il tourne sept fois la langue dans sa bouche avant de cracher.
Les ennuis continuent pour Luis Suárez. Auteur d’un crachat sur l’un des membres du staff des Sounders de Seattle, après la lourde défaite en finale de Leagues Cup de l’Inter Miami (3-0), l’ancien international uruguayen avait initialement écopé d’une suspension de six matchs . Cette sanction a été alourdie ce lundi de trois matchs supplémentaires, portant le total à neuf matchs de suspension pour « El Pistolero » toutes compétitions confondues.…
