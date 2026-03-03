Les Bleues devront se passer de leur gardienne titulaire
Coup dur. Au moment d’entamer sa campagne de qualification pour la Coupe du monde 2027 ce mardi soir à Dublin (19h30), l’équipe de France féminine doit se résoudre à affronter la République d’Irlande sans sa gardienne titulaire Pauline Peyraud-Magnin , 33 ans et 67 capes. Annoncée forfait, la nouvelle joueuse de Denver n’est pas en mesure de tenir sa place, touchée à l’entraînement.
Début des 𝙦𝙪𝙖𝙡𝙞𝙛𝙞𝙘𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣𝙨 à la @FIFAWWC 🏆🔛 🆚 Irlande 🇮🇪 Coup d'envoi à 20h30 ⌚ À suivre sur France 4 📺 pic.twitter.com/CY9jzRVJSu…
AR pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
