Le geste fort de la sélection féminine de l'Iran

Silence assourdissant. Comme l’a rapporté le Guardian ce mardi, les joueuses de l’équipe nationale féminine iranienne ont refusé lundi, avant le coup d’envoi de leur premier match de la Coupe d’Asie en Australie, de chanter l’hymne national iranien.

A defying silence The Iranian women’s football national team REFUSED to sing the anthem of the Islamic regime. Side note: By the time their next game comes up, they probably don’t even have to wear those hijabs anymore. pic.twitter.com/YrqJaYpnln…

