 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Samuel Umtiti : « Mon deuil est déjà fait »
information fournie par So Foot 11/10/2025 à 09:49

Samuel Umtiti : « Mon deuil est déjà fait »

Samuel Umtiti : « Mon deuil est déjà fait »

Cette fois, ça y est.

Honoré par l’Olympique lyonnais et par l’équipe de France, Samuel Umtiti est entré de plein pied dans la réalité de sa retraite sportive . Rien de très perturbant pour l’ancien défenseur, en témoignent ses propos au micro de TF1 ce vendredi : « Ma décision a été prise il y a un an, un an et demi. Donc mon deuil est déjà fait, et j’avais déjà réfléchi à l’après. » L’après ? Il devrait se dérouler sur la touche, mais toujours tout près des terrains.…

FC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Kylian Mbappé ne sera pas du voyage en Islande
    Kylian Mbappé ne sera pas du voyage en Islande
    information fournie par So Foot 11.10.2025 00:40 

    Pas de problème d’avion à venir pour Kylian Mbappé. Premier buteur de la soirée au Parc des Princes contre l’Azerbaïdjan, le capitaine des Bleus a dû quitter ses coéquipiers à la 81 e minute de jeu en raison d’un pépin à la cheville droite, où il s’était déjà blessé ... Lire la suite

  • La France qualifiée lundi pour la Coupe du monde si...
    La France qualifiée lundi pour la Coupe du monde si...
    information fournie par So Foot 11.10.2025 00:03 

    Good Morning bientôt, America. La France a battu logiquement l’Azerbaïdjan (3-0), et n’a pas perdu en match de qualification pour une coupe du monde depuis 2019, soit 26 rencontres. Elle a remporté ses trois premiers matchs de qualif à un mondial pour la première ... Lire la suite

  • Superligue : les méchants sont encore là
    Superligue : les méchants sont encore là
    information fournie par So Foot 10.10.2025 23:51 

    Un virus a ses mutations ; la Superligue aussi. Relancé ces derniers jours, le projet de A22 Sports Management cherche cette fois à agir à l’intérieur des structures de l’UEFA. De quoi présager un nouveau remodelage du football de clubs. On l’avait presque oubliée, ... Lire la suite

  • « On ronronnait en 1e mi-temps, » admet Rabiot
    « On ronronnait en 1e mi-temps, » admet Rabiot
    information fournie par So Foot 10.10.2025 23:40 

    Le Duc a réussi son retour au Parc. Deuxième buteur de l’équipe de France ce soir, Adrien Rabiot, à TF1, a raconté la victoire de l’équipe de France contre l’Azerbaïdjan (3-0). « Quand on rencontre des équipes come ca, en 5-4-1, c’est toujours compliqué, a-t-il ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank