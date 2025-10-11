Samuel Umtiti : « Mon deuil est déjà fait »
Cette fois, ça y est.
Honoré par l’Olympique lyonnais et par l’équipe de France, Samuel Umtiti est entré de plein pied dans la réalité de sa retraite sportive . Rien de très perturbant pour l’ancien défenseur, en témoignent ses propos au micro de TF1 ce vendredi : « Ma décision a été prise il y a un an, un an et demi. Donc mon deuil est déjà fait, et j’avais déjà réfléchi à l’après. » L’après ? Il devrait se dérouler sur la touche, mais toujours tout près des terrains.…
FC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer