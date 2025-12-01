Samuel Umtiti évoque la pression du Barça et les conséquences sur sa santé mentale
Une cause nationale.
C’est bientôt l’heure. Ce mardi 2 décembre à 21h25, Têtes plongeantes , documentaire inédit consacré à la santé mentale, sera diffusé simultanément sur TMC, YouTube, L’Équipe, TV5 Monde et Society+.…
SF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer