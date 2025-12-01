La Ballon d'or 2025 sera éloignée des terrains plusieurs mois

Le Ballon d’or est sur la touche.

Quelques jours après la finale aller de la Ligue des Nations face à l’Allemagne (0-0), la triple Ballon d’or Aitana Bonmati a subi une fracture du péroné à l’entraînement , a annoncé la Fédération espagnole de football (RFEF). Un gros coup dur pour la Roja , qui perd l’une de ses leaders avant le match retour ce mardi. Victorieuses lors de la dernière édition face à la France en 2024, les Espagnoles avaient notamment pu compter sur un but de… Bonmati pour s’imposer (2-0).…

CDB pour SOFOOT.com