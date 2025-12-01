À Nantes, l'épidémie de Castro

Comme en 2024, 2023, 2022, 2021 et avant, Nantes stagne en bas de classement. Et pense à virer son entraîneur. Pour éviter le jour sans fin, il reste à la famille Kita une solution : maintenir Luis Castro à son poste.

À Nantes, les marronniers fleurissent reviennent début décembre : acheter un nouveau ciré pour éviter la pluie, polémiquer sur la mère Noël du marché hivernal, apprécier les artistes locaux – dont cette année le duo Tragédie, Philippe Katerine ou Zaho de Sagazan – et parier sur le futur entraîneur des Kita. Car le FC Nantes est aussi routinier qu’un étudiant qui mange des pâtes. Cette saison, comme depuis un éphémère podium en septembre 2019, il végète en bas de classement. Avec 11 points pris en 14 journées, il réalise son plus faible début de saison depuis 2006-2007, An-1 avant Waldemar Kita.

Pire : le barragiste ne marque que lors de la moitié de ses matchs. Il est la deuxième pire attaque de Ligue 1 derrière le dernier (Auxerre), marquant autant qu’une équipe sans attaquant (Angers). Les « on se fait chier » devraient redescendre des travées de la Beaujoire ce samedi contre Lens. Luís Castro ne devrait pas beaucoup dormir d’ici là, en se remémorant le destin de René Girard, Miguel Cardoso, Christian Gourcuff, Pierre Aristouy, Gernot Rohr et d’autres : partir avant Noël. Pour sortir de cette folle spirale, Nantes peut tenter un truc : maintenir Luís Castro à son poste.…

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com