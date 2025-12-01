 Aller au contenu principal
Pas de Lille à la télévision pour la prochaine journée de Ligue Europa
information fournie par So Foot 01/12/2025 à 13:19

Les Dogues privés de télé.

Le 11 décembre prochain se déroulera la sixième journée de la phase de ligue de Ligue Europa. Une journée qui va voir le LOSC (11 e ) recevoir les Young Boys de Berne (26 e ) . Selon L’Équipe , Canal+ a informé le club lillois que la rencontre face à la formation suisse ne sera pas diffusée sur les antennes françaises, en raison d’un sponsor présent sur le maillot.

CDB pour SOFOOT.com

