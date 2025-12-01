Pas de Lille à la télévision pour la prochaine journée de Ligue Europa
Les Dogues privés de télé.
Le 11 décembre prochain se déroulera la sixième journée de la phase de ligue de Ligue Europa. Une journée qui va voir le LOSC (11 e ) recevoir les Young Boys de Berne (26 e ) . Selon L’Équipe , Canal+ a informé le club lillois que la rencontre face à la formation suisse ne sera pas diffusée sur les antennes françaises, en raison d’un sponsor présent sur le maillot. …
CDB pour SOFOOT.com
