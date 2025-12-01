34 ans plus tard, ce club norvégien retrouve la couronne nationale
Les Vikings pillent le championnat.
La disette aura duré plus de trente ans. Dimanche, Viking FK a décroché son premier titre de champion de Norvège depuis 1991 , en s’imposant facilement face à Vålerenga (5-1). Le club de Stavanger décroche le 9 e titre de son histoire et met fin au monopole de Bodø/Glimt : quatre titres sur les cinq dernières saisons.…
CM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
