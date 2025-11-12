Samuel Umtiti chambre (gentiment) la Belgique

« Casse la Belgique comme Samuel, Samuel Umtitiiiii »

Jeune retraité, Samuel Umtiti n’a rien perdu de son franc-parler . Dans une vidéo publiée sur le compte de DAZN Belgique, le néo-consultant a adressé un message… très diplomatique aux supporters belges qui n’auraient pas digéré la demi-finale de la Coupe du monde 2018. « À tous les Belges, et j’ai pas mal d’anciens coéquipiers avec qui j’ai joué, je suis vraiment désolé, mais j’ai vraiment fait pour ma nation » , lâche celui qui avait marqué puis cassé la démarche cette nuit de juillet, avant de rappeler le petit détail qui fâche : « Vous aviez une belle équipe, nous aussi. Nous, on était les meilleurs, parce qu’on a gagné cette compétition-là. » …

MH pour SOFOOT.com