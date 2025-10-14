Samuel Eto’o se chauffe avec des supporters camerounais
Eto’o dans tout ses états.
Ne gardant que l’espoir d’une participation aux barrages pour pouvoir participer à la prochaine Coupe du monde, le Cameroun a connu une campagne d’éliminatoires globalement décevante . Avec seulement cinq victoires sur dix matchs, les hommes de Marc Brys contrarient leurs supporters, au point que certains d’entre eux considèrent comme responsable le président de la Fédération de football camerounaise : Samuel Eto’o.…
KM pour SOFOOT.com
