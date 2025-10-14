Cristiano Ronaldo bat un nouveau record !
Quarante ans et encore des records.
Alors qu’il s’approche de son 950 e but en carrière, Cristiano Ronaldo en a profité pour battre un nouveau record ce mardi avec le Portugal. Lors de la première mi-temps face à la Hongrie, l’attaquant de 40 ans a inscrit un doublé, et son premier but inscrit à la 22 e minute lui permet de devenir le meilleur buteur de l’histoire des qualifications pour la Coupe du Monde , avec désormais 41 réalisations inscrites.…
TJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer