Samedi, Sainté a encaissé douze buts du PSG

Jouer le PSG, ça n’est jamais marrant. Mais alors jouer le PSG deux fois le même week-end, c’est carrément l’enfer.

Samedi soir, à 21 heures, alors que l’AS Saint-Étienne venait de se faire trucider à domicile par Désiré Doué et compagnie, était donné à Poissy le coup d’envoi de PSG-Sainté… féminin . Et cela a quasiment donné le même spectacle, mais en pire : 6-0 à la pause et 6-0 au coup de sifflet final , les Stéphanoises ayant été réduites à dix dès la quinzième minute à cause des deux biscottes récoltées par la défenseure Lisa Martinez-Douarche.…

JB pour SOFOOT.com