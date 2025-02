information fournie par So Foot • 20/02/2025 à 17:36

Samba Diawara conforté en tant qu’entraîneur de Reims

Juste à l’heure pour le Carnaval de Rio.

Samba Diawara a remplacé Luka Elsner à la tête du Stade de Reims. Arrivé en tant qu’intérimaire début février, l’ancien international malien de 46 ans vient d’être confirmé à ce poste d’entraîneur par son club. Il s’est livré dans les colonnes de L’Équipe sur les coulisses de ce choix, lui qui n’ambitionnait pas de devenir entraîneur principal et a « toujours eu en tête d’être le meilleur adjoint possible » . En conférence de presse, son directeur général, Mathieu Lacour, l’a bien précisé : « Ce n’est ni un intérim, ni un choix temporaire jusqu’à la fin de la saison : Samba est l’entraîneur de l’équipe professionnelle, avec une vision à long terme de la fonction et de notre collaboration. » …

RA pour SOFOOT.com