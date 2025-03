Sam Kerr réintégrée à la sélection australienne ?

La n°20 des Matildas n’a plus disputé le moindre match depuis décembre 2023.

Écartée des terrains depuis plus d’un an à la suite d’une rupture des ligaments croisés du genou, Samantha Kerr a en plus connu des déboires judiciaires . L’attaquante de Chelsea et de l’Australie a été jugée en février dernier non coupable d’injures raciales après un incident survenu en 2023 au cours duquel elle avait traité un policier londonien de « stupide » et de « blanc » .…

LB pour SOFOOT.com