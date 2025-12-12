Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Saluts nazis, insultes et tentatives d’agression de la part de supporters lillois à Berne
information fournie par So Foot•12/12/2025 à 10:18
Saluts nazis, insultes et tentatives d’agression de la part de supporters lillois à Berne
La nausée.
Alors que Lille est reparti de Berne avec une défaite contre les Young Boys en Ligue Europa ce jeudi soir (0-1), le pire s’est déroulé en dehors du rectangle vert.…
