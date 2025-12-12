Mido vole au secours de Mohamed Salah
Objectif, rester objectif.
Ahmed Abdelhamid, plus connu sous le nom de Mido, n’est pas passé à côté du « drama Salah » . Peut-être pour justifier la déclaration arrogante de son compatriote relative à son statut à Liverpool, Mido a rappelé sa dimension de demi-dieu au pays au micro de Skysports : « Quand Liverpool joue, toute l’Égypte est devant la télévision, attendant que Salah joue, attendant qu’il marque un but. » …
VM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
