Benzema prophétise déjà les futures victoires de Zidane
information fournie par So Foot 12/12/2025 à 10:58

Ballon de voyance d’or

Questionné par L’Équipe sur le destin de Zinédine Zidane, potentiellement futur patron des Bleus , Karim Benzema a forcément vu un grand destin à son ancien entraîneur. Pour lui, c’est simple : où Zidane passe, les trophées suivent.…

MH pour SOFOOT.com

