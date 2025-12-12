Benzema prophétise déjà les futures victoires de Zidane
Ballon de voyance d’or
Questionné par L’Équipe sur le destin de Zinédine Zidane, potentiellement futur patron des Bleus , Karim Benzema a forcément vu un grand destin à son ancien entraîneur. Pour lui, c’est simple : où Zidane passe, les trophées suivent.…
MH pour SOFOOT.com
