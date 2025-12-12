Le président des Wolves se fait remonter les bretelles par ses supporters
Pas contents, pas contents.
Wolverhampton s’enlise un peu plus chaque week-end. Après une nouvelle défaite à domicile ce lundi face à Manchester United (1-4), les Wolves stagnent à la dernière place du classement de Premier League , avec deux points après 15 journées. Interrogé par la BBC , le président chinois Jeff Shi a avoué qu’il n’était « pas un expert » pour gérer un club de football. « Peut-être qu’on a vendu trop de joueurs. C’est une tache de reconstruire un équipe, et la Premier League est très difficile. » …
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer